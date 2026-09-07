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Опубликовано 7 сентября, 09:13

МВД лишило приобретённого гражданства России более тысячи человек

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

МВД России за семь месяцев 2026 года принудительно прекратило российское гражданство более чем у тысячи натурализованных лиц. Около 72% таких решений были связаны со вступившими в силу обвинительными приговорами, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, МВД уделяет особое внимание предотвращению угроз национальной и общественной безопасности со стороны натурализованных граждан.

Ещё 11% решений приняли из-за неисполнения обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. В 10% случаев причиной стали действия, создающие угрозу национальной безопасности России. Кроме того, 7% решений о прекращении гражданства были связаны с установлением судом фактов предоставления поддельных документов либо заведомо недостоверных сведений при оформлении российского гражданства.

Таким образом, основную долю случаев составили решения, вынесенные после вступления в силу приговоров суда за предусмотренные законом преступления. Остальные основания связаны с воинским учётом, угрозами безопасности и нарушениями при получении гражданства.

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А ранее МВД России предложило дополнить список документов для получения гражданства справкой об отсутствии судимости, выдаваемой за рубежом. В документе необходимо подтвердить отсутствие проблем с законом у заявителя либо предоставить подробную информацию о совершённых преступлениях.

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Наталья Демьянова
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