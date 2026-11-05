Масштабное применение беспилотников Россией и Украиной застало США врасплох. Об этом в интервью The Wall Street Journal заявил заместитель министра обороны США по исследованиям и разработкам, главный технический директор Пентагона Эмиль Майкл.

По его словам, американское военное ведомство и оборонные подрядчики не уделяли достаточного внимания подобному формату боевых действий.

«Мы не могли себе этого представить», — признал Майкл.

Сейчас США спешат оснащать войска дронами и другими автономными системами. Чиновник также отметил необходимость учитывать возможные сценарии применения таких технологий в конфликте с Ираном.

Ранее Bloomberg сообщал об отставании США от России и Китая в производстве дешёвых военных беспилотников. По оценке агентства, наращиванию выпуска мешают проблемы с поставками комплектующих и система закупок, традиционно ориентированная на дорогостоящие вооружения.