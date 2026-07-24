Помповые ружья против дронов: НАТО взял на вооружение тактику ВСУ

Главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал ВВС США Алексус Гринкевич заявил о готовности альянса к современным боевым действиям с применением беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и систем наблюдения. Как сообщает Business Insider, союзные военные ежедневно анализируют и адаптируют опыт украинских формирований, где беспилотники составляют около 90% всех ударов. Альянс активно внедряет эти наработки в учения и военную доктрину, а также использует проверенные в боях системы, такие как Merops, уже переброшенные на Ближний Восток.

В частности, для защиты от дронов украинские военные применяют помповые ружья, сбивая аппараты с волоконно-оптическим управлением, устойчивые к радиоэлектронному подавлению. Кроме того, на юге и востоке Украины линия фронта расширилась, что вынуждает солдат передвигаться пешком и использовать наземных роботов для доставки грузов и эвакуации раненых. В НАТО внимательно изучают все эти тактические новшества и модернизируют свои силы, адаптируясь под реалии современных конфликтов.

«Технологии и тактика развиваются невероятно быстро. Поэтому нам необходим постоянный контакт с теми, кто находится на передовой, чтобы вовремя понимать все изменения», — заключил глава сил НАТО в Европе.

Ранее Варшава предложила разместить на своей земле координационный центр для руководства строительством системы топливных трубопроводов НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после заседания правительственного комитета по безопасности. Как уточнил министр, инициатива вытекает из договорённостей, достигнутых на последнем саммите альянса, и касается расширения трубопроводной инфраструктуры для поставок горючего в восточном направлении.