«Дипломатично, но чётко»: В словах Лаврова увидели намёк на ядерный ответ НАТО

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о «неконвенциональном ответе» России на потенциальную военную агрессию Европы — это дипломатический намёк странам НАТО на применение ядерного оружия. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, подобный сценарий возможен в случае попытки захвата Калининградской области или действий против Белоруссии, когда иных средств сдерживания просто не останется. Аналитик отметил, что западные политики пока исходят из ошибочной уверенности, что Москва никогда не применит ядерное оружие, и Лавров как профессионал высокого уровня напомнил им об обратном.

А ранее в Совете Федерации заявляли, что встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио в Маниле стала полезным сигналом для Вашингтона. По словам сенатора Григория Карасина, объективная информация, переданная Лавровым о ситуации на линии соприкосновения и «деструктивной роли Европы», должна помочь Вашингтону сделать правильные выводы.