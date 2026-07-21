«Топливо для обороны»: Польша захотела стать главным узлом нового проекта НАТО

Польша предложила разместить на своей территории координационный центр управления строительством топливных магистралей НАТО в Восточной Европе. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш после заседания правительственного комитета безопасности, передаёт Defence24.pl.

По словам главы оборонного ведомства, проект связан с решениями, принятыми на недавнем саммите Североатлантического альянса. Речь идёт о расширении сети трубопроводов для транспортировки топлива в восточном направлении.

«Сегодня было поднято несколько тем. Первая касается решений саммита НАТО, на котором мы приняли решение о расширении топливных трубопроводов на восток Европы, в том числе до Польши, а позже до балтийских стран и до Чехии», — заявил Косиняк-Камыш.

Министр отметил, что Варшава выступила с инициативой разместить у себя центр, который будет координировать строительство новых объектов. По его словам, это позволит усилить взаимодействие между странами-участницами проекта.

Планируемые топливные магистрали должны обеспечить поставки горючего для государств НАТО в регионе. В альянсе рассматривают их как элемент инфраструктуры, необходимой для повышения устойчивости в мирное время и в случае возможных военных угроз.

Ранее российские НПЗ начали возвращаться к биржевым продажам топлива после ремонтов, что привело к росту оптовых продаж и стабилизации на АЗС, однако часть крупных заводов пока не возобновила торги.