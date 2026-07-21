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Регион
21 июля, 05:47

Российские НПЗ возвращают бензин на биржу

«Ъ»: Часть российских НПЗ возобновила продажи топлива на Петербургской бирже

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Российские нефтеперерабатывающие заводы начали возвращаться к продажам топлива на Петербургской бирже после плановых и аварийных ремонтов. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства Platts, передает «Коммерсант».

По данным аналитиков, к биржевым торгам уже вернулись НПЗ с совокупной мощностью переработки около 40 млн тонн нефти в год.

На этом фоне объёмы оптовых продаж топлива начали расти, неудовлетворённый спрос сокращается, а ситуация на части автозаправочных станций постепенно стабилизируется.

Вместе с тем часть крупных предприятий, обеспечивающих переработку более 45 млн тонн нефти в год, пока не возобновила участие в биржевых торгах.

Эксперты считают, что ситуация на топливном рынке улучшается, однако предупреждают, что его полное восстановление потребует времени.

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Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что крупные потребители могут получать топливо напрямую с НПЗ или по железной дороге, однако основная часть поставок идёт через нефтебазы и производственные объединения. Схема зависит от объёмов и типа потребителя.

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Дарья Денисова
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