Центробанк сообщил о переносе плановых ремонтов на сибирских НПЗ

Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на осень 2026 года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке летом. Об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике.

В мае-июне переработка на предприятиях выросла, крупные НПЗ работали на полную мощность, достигнув рекордных показателей. Независимые заводы, ранее сталкивавшиеся с проблемами обеспечения сырьём и спросом, также увеличили производство.

Ранее сообщалость, что владельцы российских АЗС начали искать покупателей на свой бизнес. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже заправок. Предложения появились на маркетплейсах, площадках с коммерческой недвижимостью и сайтах самих компаний. АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и Оренбургской областях, а также в других регионах.