Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 13:22

Центробанк сообщил о переносе плановых ремонтов на сибирских НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Нефтеперерабатывающий завод. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах перенесены на осень 2026 года, чтобы обеспечить достаточное предложение топлива на рынке летом. Об этом говорится в июльском докладе Банка России о региональной экономике.

В мае-июне переработка на предприятиях выросла, крупные НПЗ работали на полную мощность, достигнув рекордных показателей. Независимые заводы, ранее сталкивавшиеся с проблемами обеспечения сырьём и спросом, также увеличили производство.

Бензин начали свободно продавать на 86 АЗС в Крыму
Бензин начали свободно продавать на 86 АЗС в Крыму

Ранее сообщалость, что владельцы российских АЗС начали искать покупателей на свой бизнес. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже заправок. Предложения появились на маркетплейсах, площадках с коммерческой недвижимостью и сайтах самих компаний. АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и Оренбургской областях, а также в других регионах.

Последние новости о ситуации с бензином в России: цены на АЗС, дефицит топлива, меры правительства, экспортные ограничения, поставки и работа НПЗ — читайте в специальном разделе Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ситуация с бензином
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar