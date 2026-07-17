Владельцы АЗС начали массово выставлять заправки на продажу

Владельцы российских АЗС начали искать покупателей на свой бизнес. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже заправок, выяснила газета «Известия».

Предложения появились на маркетплейсах, площадках с коммерческой недвижимостью и сайтах самих компаний. АЗС продаются в Брянской, Курской, Самарской, Ивановской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской, Владимирской и Оренбургской областях, а также в других регионах.

Цены на отдельные станции начинаются от 1 млн рублей и доходят до 150 млн. На стоимость влияют расположение, состояние оборудования, срок работы и наличие франшизы. В Уфе, например, за 350 млн рублей предлагают сеть из 13 АЗС с бензином, дизелем и СУГ.

Продавцы рассказали «Известиям», что одной из причин распродажи стало ухудшение финансового положения владельцев станций. Часть собственников накопила долги и рассчитывает направить выручку от продажи на их погашение. Возвращаться в топливный бизнес многие уже не собираются.