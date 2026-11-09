Президент США Дональд Трамп объявил о победе Вашингтона в противостоянии с Ираном, однако признал, что окончательное завершение военной операции пока остаётся открытым вопросом. По словам американского лидера, Соединённые Штаты могут прекратить конфликт как сейчас, так и позднее.

«Мы победили в Иране. Теперь вопрос лишь в том, когда окончательно завершить начатое — сейчас или позже», — заявил глава Белого дома.

Трамп также отметил, что некоторые соседние с Ираном государства предпочли бы сохранить нынешнюю ситуацию. При этом он не уточнил, какие именно страны выступают за продолжение существующего положения дел.

Американский президент утверждает, что операция проходит успешно, и отдельно заявил об отсутствии потерь среди военнослужащих США. Однако эти слова противоречат его собственным более ранним заявлениям. Так, 5 ноября Трамп признал гибель 18 американских военных за время конфликта с Ираном.

Несмотря на заявления о победе, Вашингтон продолжает переговоры с Тегераном. Ранее Трамп допускал, что США не придётся возобновлять масштабные удары по иранской территории, если сторонам удастся заключить соглашение. При этом американские военные сохраняют морскую блокаду Ирана.

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп впервые после промежуточных выборов в Конгресс собрал советников по национальной безопасности для обсуждения ситуации вокруг Ирана. По итогам совещания американский лидер заявил, что Вашингтону предстоит принять решение о дальнейших действиях, однако не раскрыл его содержание.