«Мы предложили — нам сказали нет»: Путин вспомнил попытки договориться с Западом

Россия в 2000-е годы пыталась встроиться в существующую западную систему отношений, но в итоге поняла, что её там не ждут. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в национальном центре «Россия».

Президент отметил, что не жалеет о времени и усилиях, потраченных на попытки договориться с западными странами.

«Нет, не жалею. Потому что иначе все бы мы, не только я, мы все и вся страна думали, что мы что-то недоработали, что-то недоделали, надо было всё-таки ещё больше что-то сделать, пойти навстречу там, там, предложить ещё что-то», — сказал Путин.

По его словам, Москва, со своей стороны, исчерпала возможности для такого сближения и получила отрицательный ответ.

«Но мы всё сделали, всё предложили и поняли, что нас там не ждут. Нам просто сказали: „Нет“. Вот и всё», — заявил президент.

Лидер РФ добавил, что одновременно давление на пространство вокруг России продолжало усиливаться — жёстко, агрессивно и всё более открыто. В итоге, отметил глава государства, отношения пришли к нынешнему состоянию.

Также Путин сравнил потенциалы России и НАТО. По словам президента, у РФ есть конкурентные преимущества.