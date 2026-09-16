«Мы видели в нём папу»: Экс-тренера Хрусталёва по танцам обвинили в домогательствах к ученицам

Бывшего тренера Дмитрия Хрусталёва по бальным танцам Олега Свешникова обвинили в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам. С такими утверждениями выступила одна из его бывших учениц. Сам тренер, комментируя отдельные описанные ею эпизоды, полностью отрицать их не стал, пишет Mash.

Девушка рассказала, что пришла в студию «Северная звезда» в семь лет, а с 13–14 лет почти ежедневно тренировалась и ездила на сборы и соревнования без родителей. По её словам, во время поездок Свешников мог прикасаться к девочкам в интимных местах и требовал переодеваться при нём.

Бывшая ученица также утверждает, что подростков 14–15 лет водили в сауну вместе со взрослыми тренерами. По её словам, воспитанникам покупали алкоголь, после чего предлагали игры с раздеванием.

«Мы видели в нём папу и полностью ему доверяли», — вспоминает девушка.

Сам Свешников признал, что дети могли находиться обнажёнными на пляже, а он мог «хлопнуть по попке». При этом эти слова не подтверждают остальные обвинения бывшей воспитанницы. Тренер также считает, что по предполагаемым эпизодам уже истёк срок давности.

Свешников работает тренером по танцам с 1983 года. Среди его учеников был шоумен Дмитрий Хрусталёв. Сейчас он продолжает работать в собственной танцевальной студии.

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