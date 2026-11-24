Даже осознание смертельной опасности спиртного не всегда помогает человеку отказаться от выпивки. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему борьба с алкогольной зависимостью остаётся сложной задачей, и поделился личной семейной историей. Своё мнение он высказал в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

По словам медика, универсального средства, которое гарантировало бы полное избавление от желания употреблять алкоголь, медицина пока не предлагает. При этом зависимость может сохраняться даже у людей с высоким интеллектом, которые прекрасно понимают последствия своей привычки.

«Нет ни одного способа, который может со стопроцентной надёжностью излечить от тяги к алкоголю. Таких средств нет», — заявил Мясников.

В подтверждение своих слов телеведущий вспомнил родного дядю. По его словам, тот был очень умным человеком, однако не мог справиться с пристрастием к спиртному. Врач рассказал, что родственнику в итоге удалось отказаться от алкоголя, но вскоре произошла трагедия.

«Умнейший мужик. Пил. Только забросил пить — через месяц разбился на машине», — поделился воспоминаниями доктор.