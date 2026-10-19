На Аляске медведь пробрался в больницу и съел конфеты к Хэллоуину

Чёрный медведь пробрался в больницу на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и устроил ночное пиршество из конфет, собранных к Хэллоуину. Хищник проник в отделение неотложной помощи около двух часов ночи, сообщает Fox News.

Инцидент произошёл 12 октября неподалёку от Анкориджа. Медведь прошёл через отделение неотложной помощи и обнаружил ведро с пожертвованными к празднику сладостями. Пока зверь лакомился конфетами, в одном из коридоров его заметила Шерри Уорнке, которая приехала навестить мать.

Женщина оказалась примерно в десяти метрах от крупного хищника в плохо освещённом коридоре. Ситуацию осложняло отсутствие у неё больничного бейджа-пропуска, без которого невозможно было открыть запертые двери. В результате Уорнке на несколько минут оказалась в ловушке рядом с медведем. К счастью, всё внимание незваного гостя было приковано к конфетам, поэтому опасная встреча обошлась без последствий.

Вскоре по громкой связи персонал предупредили о медведе, разгуливающем по больнице. Однако некоторых врачей появление дикого зверя не испугало. Вместо того чтобы держаться подальше, они вышли посмотреть на необычного посетителя и сделать фотографии.

Сам медведь, насытившись сладостями, покинул здание через тот же вход, которым воспользовался для проникновения. Уорнке также удалось благополучно выбраться из коридора. Никто из находившихся в больнице людей не пострадал. Позже сотрудники показали женщине снимок с камеры видеонаблюдения, на котором хищник стоит возле стойки приёмного отделения. Персонал пошутил, что медведь просто «явился на приём».

Ранее Life.ru рассказывал о другом медведе, который пробрался в торговый центр на той же военной базе Эльмендорф-Ричардсон. Тогда хищник проник в магазин Exchange около девяти часов утра. Оказавшись внутри, косолапый съел один персик, оставил экскременты на полу и покинул помещение. Никто из людей не пострадал, а сотрудники природоохранных служб отыскали животное и сопроводили его обратно в лес. Представители базы отмечали, что число встреч с медведями на её территории заметно сократилось. Этого удалось добиться после установки специальных мусорных контейнеров, которые не позволяют диким животным добираться до пищевых отходов.