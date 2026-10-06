На форум #МЫВМЕСТЕ-2026 в Москве ждут около 10 тысяч участников со всего мира

В России открылась регистрация на шестой Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он пройдёт со 2 по 5 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве, а его темой станет «Код изменений. Сила нашего воздействия». Ожидается около 10 тысяч участников.

На площадке соберутся добровольцы, представители НКО и бизнеса, участники гуманитарных миссий, ветераны СВО, представители органов власти и образовательных организаций, международные эксперты и активисты «Движения Первых». Среди участников также будут финалисты Международной премии #МЫВМЕСТЕ.

«За пять лет форум #МЫВМЕСТЕ объединил более 60 тысяч добровольцев, представителей некоммерческого сектора, бизнеса. В декабре он в шестой раз соберёт самых активных и социально ответственных людей со всего мира», — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В программе форума — развитие добровольчества и культуры взаимопомощи, поддержка участников СВО и их семей, наставничество и связь поколений, взаимодействие бизнеса и НКО, а также проекты в сфере экологии и здравоохранения. Отдельно планируется обсудить российские социальные практики и международное сотрудничество волонтёрских организаций.

Одним из главных событий станет вручение Международной премии #МЫВМЕСТЕ 3 декабря. В этом году на неё поступило рекордное 60 633 заявки из 155 стран. До полуфинала дошли 582 участника, а в финал — 99: 81 в национальном треке и 18 в международном.

До 15 октября продолжается народное голосование за финалистов национального трека, а с 5 по 28 октября жюри проводит онлайн-защиты проектов. Итоговые результаты сформируют с учётом оценок экспертов и дополнительных баллов, полученных по результатам голосования.

Организаторами форума выступают Росмолодёжь и Добро.рф. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Регистрация уже открыта на официальном сайте форума.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Москве подвели итоги пятого Международного форума #МЫВМЕСТЕ. В 2025 году он объединил более 20 тысяч участников из всех регионов России и 47 стран.