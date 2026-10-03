На форуме «Дело в людях» обсудили роль корпоративной культуры в бизнесе

1 октября Ассоциация менеджеров провела в Москве XIX Всероссийский форум «Дело в людях: пространство устойчивых решений». Мероприятие в 19-й раз стало площадкой для обсуждения актуальных вопросов в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса.







Ключевой темой пленарной сессии форума в этом году стала: «Ценности на бумаге — действия на практике: как корпоративная культура влияет на устойчивость бизнеса». Представители бизнеса, государства, НКО и экспертного сообщества обсудили, как меняется подход компаний к устойчивому развитию и какую роль в этом играет корпоративная культура. Эксперты рассмотрели, как сделать корпоративные ценности частью повседневных управленческих решений, а не формальным набором деклараций. Отдельное внимание было уделено роли корпоративной среды в достижении целей УР.

Открывая форум, президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин отметил: «Корпоративные ценности работают на устойчивость бизнеса тогда, когда становятся частью системы управления и влияют на ежедневные решения. Недостаточно зафиксировать принципы в документах — важно, чтобы они находили отражение в работе с сотрудниками, бизнес-процессах и конкретных управленческих практиках. Такой подход позволяет компаниям не только последовательно двигаться к достижению целей устойчивого развития, но и создавать условия для долгосрочного роста».

В ходе пленарной сессии Ассоциация менеджеров представила результаты исследования «Самооценка корпоративной культуры компаний: степень зрелости». В нем приняли участие более 140 компаний из разных отраслей, 76% из них — представители крупного бизнеса.

Данные показывают, что повестка УР уже вошла в практику многих российских компаний, однако её интеграция в систему управления и корпоративную культуру остаётся на этапе формирования. 42% компаний работают с этой повесткой более пяти лет, но только 24% респондентов рассматривают её как систему ценностей, интегрированную во все подразделения и учитываемую при принятии ключевых решений.

При этом компании уже формируют условия для более системного подхода. 69% участников отмечают вовлечённость руководства в разработку стратегии и постановку целей в области устойчивого развития, а каждая пятая компания учитывает соответствующие критерии в показателях эффективности топ-менеджеров.

В своём выступлении на пленарной сессии директор департамента общественных связей, ПАО «Аэрофлот» Олеся Владимирова отметила, что ценности компании приобретают практический смысл, когда находят отражение в управленческих решениях и повседневной работе сотрудников.

Главный актив современного бизнеса — формируемый им общественный капитал. Поэтому устойчивая корпоративная культура всегда должна быть частью бизнес-модели компании, отметил Рубен Бегунц, вице-президент, директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ.

Деловая программа форума «Дело в людях: пространство устойчивых решений» охватила ключевые направления социальной ответственности бизнеса — от сохранения природного капитала и биоразнообразия до поддержки семей и развития человеческого капитала. Участники обсудили роль бизнеса в сохранении природных территорий, восстановлении экосистем и рациональном использовании ресурсов, а также подходы к интеграции природоохранных проектов в стратегии компаний.

Отдельный блок программы форума был посвящён социальной и корпоративной повестке. Эксперты рассмотрели, как компании меняют подходы к поддержке семей в регионах присутствия бизнеса, как эффективно внедряют ИИ в инструменты управления человеческим капиталом и вовлекают персонал в реализацию инициатив, а также обсудили этику ответственных брендов и ценностные изменения в потребительском поведении.

Практическая часть форума была посвящена инструментам, которые позволяют компаниям развивать устойчивые инициативы независимо от масштаба и доступных ресурсов. Эксперты рассмотрели возможности партнёрства с НКО, роль различных функциональных подразделений в реализации таких проектов, а также актуальные подходы к взаимодействию крупного бизнеса с поставщиками и МСП. В рамках программы мероприятия также прошли экспертные дискуссии, питч-сессии и практические разборы кейсов. Своими практиками и кейсами на форуме поделились представители Национальной Медиа Группы, ГК «КОТРОС», МегаФона, Аэрофлота, Норникеля и других российских компаний.

Завершился форум церемонией награждения победителей конкурса «Дело в людях». Конкурс ежегодно проводится с целью поощрения компаний, инвестирующих в социальную сферу и реализующих инновационные практики в области устойчивого развития. В 2026 году на конкурс поступило 129 проектов от крупнейших российских компаний в области экологии, управления человеческими ресурсами, развития территорий, здорового образа жизни, образования молодёжи и создания общества равных возможностей. Победители награждены в девяти номинациях. Обладателя главной награды конкурса — Гран-при — выбрал Экспертный совет.