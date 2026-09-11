От «Избушки будущего» до Жар-птицы: Выбраны 15 лучших идей конкурса «Родная игрушка»
В конкурсе «Родная игрушка» выбрали 15 лучших идей
Обложка © Предоставлена Life.ru
Победителями номинации «Идеи игр и игрушек» стали 15 проектов из 12 российских регионов. Итоги второго сезона конкурса «Родная игрушка» подвели 11 сентября в Национальном центре «Россия», сообщили организаторы.
Сразу три работы представил Красноярский край. Это настольная игра «Большой хоровод дружбы», конструктор «Наличники расписные» и техническая игрушка «Город Светлячков». От Москвы победили конструктор «РУБРИК: Самая большая страна» и игра-дружилка «Наша Родина».
В список также вошли «Умный дом-сказка: Избушка будущего» из Мурманской области, псковская игра «В поисках Жар-птицы», «Мастерская дымковской игрушки» из Подмосковья и «Архитектурное наследие России» из Татарстана. Ещё несколько проектов знакомят детей с народными промыслами, культурой регионов и устройством окружающего мира.
Всего в номинации рассмотрели 4330 заявок. До финальной оценки дошли 29 разработок, которые изучали отраслевые специалисты и детское жюри. По словам гендиректора Российского общества «Знание» Максима Древаля, среди участников были дети, семьи, педагоги и профессиональные создатели игрушек.
Проекты, которым пока не хватило проработки, могут предложить производителям через специальный банк идей. Предполагается, что авторы сохранят права на свои разработки, а компании смогут помочь довести перспективные концепции до готового продукта.
В двух оставшихся номинациях — среди прототипов и уже выпускаемой продукции — определят ещё по 15 победителей. Финал сезона пройдёт 19 октября в формате выставки и фестиваля детских игр и игрушек.
Проекты первого сезона конкурса уже выпустили тиражом более 167 тысяч экземпляров. Игры и игрушки появились на маркетплейсах и в некоторых магазинах «Детского мира», а часть разработок использовали в федеральных детских проектах.
Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.