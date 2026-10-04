На Гавайях обрушилась знаменитая 27-метровая морская арка Холей

Знаменитая морская арка Холей (Hōlei Sea Arch) на Гавайях обрушилась в Тихий океан. Об исчезновении природной достопримечательности сообщили в Службе национальных парков США.

Естественная арка высотой около 27 метров находилась на южном побережье Большого острова в Национальном парке «Гавайские вулканы». Она была выточена морской эрозией в скале, образованной потоком лавы примерно 550 лет назад.

Арка ещё стояла 23 сентября, однако к вечеру 27 сентября уже рухнула. Точное время обрушения неизвестно. В этот промежуток парк временно закрывали из-за тропического шторма Ноло, однако власти не утверждают, что именно он непосредственно разрушил достопримечательность.

Береговая линия в этом районе была нестабильной уже много лет. Землетрясения во время извержения Килауэа в 2018 году повредили близлежащие скалы, а в 2020-м из-за новых трещин пришлось перенести смотровую площадку. Позднее сильный прибой отколол часть основания арки.

После обрушения посетителей попросили не приближаться к краям утёсов: они остаются неустойчивыми и могут разрушиться. В Службе национальных парков отметили, что морские арки по своей природе временны — волны постепенно разрушают каменную перемычку, пока та не падает в океан.

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