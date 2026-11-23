МИД России выразил решительный протест временному поверенному в делах Эстонии Мареку Юхтеги из-за решения Таллина закрыть автомобильные пункты пропуска на границе с РФ. Российское внешнеполитическое ведомство назвало обвинения Москвы в организации попытки поджога оборонного предприятия под Таллином голословными и предупредило Эстонию о последствиях дальнейшего обострения отношений.

В российском министерстве заявили, что эстонский дипломат был вызван 23 ноября. Ему указали на отсутствие доказательств причастности российских спецслужб к неудавшейся попытке поджога предприятия военно-промышленного комплекса.

«Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также предупредили, что закрытие границы прежде всего ударит по экономике самой Эстонии. Последствия этого решения, как заявили в министерстве, затронут не только Таллин, но и его союзников по Евросоюзу и НАТО.

Кроме того, российская сторона обвинила Эстонию в попытках ограничить передвижение российских грузовых судов в Балтийском море, включая досмотры, захваты и аресты. В МИД также заявили, что Таллин предоставляет своё воздушное пространство для пролёта украинских беспилотников, атакующих российские регионы Северо-Запада.

В завершение заявления российское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Москва оставляет за собой право принять комплексные политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов и прав российских граждан.

Правительство Эстонии 20 ноября приняло решение с 1 декабря приостановить пересечение автомобильной границы с Россией через пять пунктов пропуска: Нарва-1, Нарва-2, Койдула, Лухамаа и Саатсе. Ограничение рассчитано на шесть месяцев, после чего власти оценят необходимость его изменения. В Таллине объяснили решение соображениями государственной безопасности и обвинениями российских спецслужб в организации нападений на предприятия оборонной промышленности. При этом железнодорожные грузоперевозки продолжатся.

Ранее Life.ru сообщал, что МИД России назвал решение Таллина о закрытии границы конфронтационным шагом и предупредил о возможных негативных последствиях для Эстонии.