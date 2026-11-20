МИД России назвал конфронтационным решение Эстонии закрыть оставшиеся пункты пропуска на границе с РФ. Ведомство предупредило, что этот шаг будет иметь негативные последствия, в том числе для самой республики.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что 20 ноября Таллин принял решение о закрытии оставшихся КПП под предлогом якобы организованного российскими спецслужбами «неудавшегося поджога» эстонского предприятия военно-промышленного комплекса.

«Уверены, что попытки возвести »санитарный кордон« вокруг России и изолировать её дорого обойдутся их инициаторам», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

В Москве считают, что этот шаг направлен на обострение отношений с Россией и ситуации в Балтийском регионе. По оценке МИД РФ, одностороннее закрытие пропускных пунктов нарушает права и интересы российских соотечественников, а также может негативно сказаться на экономике и социальной сфере, особенно в приграничных районах Эстонии.

Для разъяснения российской позиции в МИД вызвали временного поверенного в делах Эстонии. В ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять необходимые политико-дипломатические меры для защиты национальных интересов.