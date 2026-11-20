Правительство Эстонии приняло решение закрыть все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Речь идёт о реализации планов, о которых эстонские власти объявили ещё в середине ноября. Теперь, по данным агентства, решение получило одобрение кабинета министров.

При этом ограничения могут пересмотреть через полгода. Возможность повторного рассмотрения вопроса не означает, что пограничные переходы автоматически откроются по истечении этого срока.

Поводом стала попытка поджога оборонного предприятия Threod Systems, которую власти Эстонии связывают с российскими спецслужбами. По утверждению Таллина, закрытие переходов должно снизить риски для национальной безопасности и затруднить обход санкций.