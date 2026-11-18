Мэр эстонской Нарвы Яан Тоотс выступил против планов властей страны полностью закрыть пограничные переходы с Россией с 1 декабря. Он предупредил о гуманитарных и экономических последствиях такого решения, а также предложил усилить контроль на границе с Латвией, сообщает телерадиокомпания ERR.

По словам градоначальника, если Таллин считает угрозы настолько серьёзными, что собирается перекрыть российское направление, аналогичные меры безопасности следует рассмотреть и на латвийской границе. Тоотс напомнил, что последние инциденты с незаконным пересечением границы были связаны с людьми, прибывшими именно из Латвии.

Особое беспокойство у мэра вызывает гуманитарная сторона вопроса. Закрытие переходов осложнит поездки жителей Эстонии к родственникам в России. Тоотс призвал предусмотреть исключения для тех, кому необходимо навестить пожилых близких, попасть на похороны или решить неотложные семейные вопросы.

Ещё одна проблема касается экономики Нарвы. По оценке градоначальника, прекращение работы пограничных пунктов может негативно сказаться на занятости местных жителей, среди которых немало сотрудников пограничной и таможенной служб. Кроме того, город рискует лишиться части туристов, приезжающих из Финляндии, Латвии и других стран.

Тоотс рассказал, что узнал о конкретных планах правительства из новостей, хотя ранее глава МВД обсуждал с ним возможные сценарии закрытия границы. Мэр уже связался с министром внутренних дел и намерен лично представить свои доводы. Вопрос также рассматривался руководством Центристской партии, где Тоотс занимает пост заместителя председателя.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Поводом для такого шага Таллин назвал предполагаемую диверсию против эстонского оборонного предприятия Threod Systems, к организации которой власти республики обвинили российскую военную разведку.