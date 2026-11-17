Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала власти страны не принимать решение о закрытии границы с Россией под влиянием эмоций. По её мнению, подобный шаг необходимо тщательно просчитать, поскольку он может навредить самой республике и лишить людей возможности видеться с родственниками. Об этом глава государства рассказала в интервью радиостанции Vikerraadio, передаёт ERR.

Мадизе считает, что ограничение движения через границу вряд ли помогло бы предотвратить недавние нападения на эстонские оборонные предприятия. Она напомнила об инцидентах с компаниями Milrem и Threod, отметив, что они могли произойти и при полностью закрытых пунктах пропуска.

Президент подчеркнула, что понимает возмущение властей происходящим, однако решения в сфере безопасности должны опираться на анализ экономических, гуманитарных и дипломатических последствий. По её словам, руководству страны важно отказаться от шагов, которые приносят эмоциональное удовлетворение, но в конечном счёте оказываются вредными для Эстонии.

Особое внимание Мадизе уделила людям, чьи семьи оказались разделены границей. Она призвала сохранить возможность поездок для дипломатов, а также граждан, у которых в России живут пожилые родители или дети. При этом президент поддержала дальнейшее ограничение обычного туризма и поездок за дешёвыми товарами.

Поводом для дискуссии стала инициатива эстонского МВД полностью закрыть с 1 декабря наземные пограничные переходы с Россией. Министр внутренних дел Игорь Таро объявил о подготовке соответствующего предложения после попытки поджога предприятия Threod Systems, выпускающего беспилотники, в том числе для Украины.

Эстонские правоохранители задержали по этому делу восемь жителей Латвии. В Таллине утверждают, что нападение было организовано по указанию российской военной разведки. Москва отрицает причастность к диверсионным операциям. Окончательное решение о закрытии границы должно принять правительство Эстонии.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении властей Нарвы относительно возможных последствий закрытия границы с Россией. Местные политики опасаются сокращения торговли, потери рабочих мест и оттока туристов. По их оценке, новые ограничения могут серьёзно ударить по экономике приграничного города.