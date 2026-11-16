Планы Эстонии полностью закрыть границу с Россией с 1 декабря могут обернуться тяжёлыми экономическими последствиями для Нарвы. Местные политики опасаются потери рабочих мест, сокращения торговли и оттока туристов. Об этом сообщает Postimees со ссылкой на председателя городского собрания Урбо Ваарманна и бывшего мэра Катри Райк.

Ваарманн предупредил, что ограничения способны серьёзно ударить по предприятиям приграничного города. По его мнению, правительство Эстонии должно заранее подготовить программу финансовой поддержки бизнеса и создания рабочих мест в наиболее пострадавших районах.

«Эти шаги необходимо согласовать с городом и предпринимателями ещё до вступления в силу возможных ограничений», — подчеркнул председатель городского собрания.

Ещё более серьёзные последствия предрекла бывший мэр Нарвы Катри Райк. Она обратила внимание, что безработица в городе уже вдвое превышает средний показатель по Эстонии, а прекращение трансграничного движения может усугубить положение местных жителей.

По словам Райк, закрытие переходов лишит доходов гостиницы, кафе, таксистов и других предпринимателей, обслуживающих приезжающих через границу. Кроме того, ограничения осложнят общение семей, чьи родственники живут по разные стороны российско-эстонской границы.

«Нельзя недооценивать моральный удар от закрытия границы. Нарва больше не город-мост, а тупик в начале Европы», — заявила Райк.

Ранее Life.ru сообщал о предупреждении финского политика Армандо Мемы относительно экономических последствий закрытия границы Эстонии с Россией. По его мнению, Таллин рискует повторить опыт Финляндии, где прекращение приграничного сообщения сопровождалось сокращением торговли, потерей туристического потока и ухудшением положения местного бизнеса. Мема призвал учитывать последствия подобных решений для жителей приграничных территорий.