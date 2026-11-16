Закрытие границы с Россией может обернуться для Эстонии экономическими проблемами, с которыми уже столкнулась Финляндия. Об этом предупредил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя планы Таллина прекратить работу всех пограничных переходов с РФ.

По мнению политика, разрыв экономических связей с Россией не укрепляет приграничные территории, а, напротив, лишает их привычных источников дохода. В качестве примера Мема привёл ситуацию в Финляндии, где после закрытия восточной границы местные населённые пункты столкнулись с оттоком туристов, сокращением торговли и ростом безработицы.

«Желание Эстонии закрыть границы с Россией только навредит её собственной экономике. Финляндия — хороший пример: восточные границы становятся местами, где люди не хотят жить. Безработица, закрытие магазинов, отсутствие туризма», — написал он в соцсети X.

Мема напомнил, что прежде Финляндия получала значительную экономическую выгоду от сотрудничества с российской стороной. Теперь же, по его оценке, последствия разрыва связей приходится компенсировать за счёт европейских средств.

«Раньше мы так много выигрывали от России, а теперь Финляндия просит у ЕС экстренную финансовую помощь», — подчеркнул политик.

Поводом для его заявления стали планы эстонских властей закрыть все пограничные переходы с Россией с 1 декабря. О намерении Таллина сообщил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна. В качестве причины он назвал инцидент на оборонном предприятии Threod Systems, к которому эстонская сторона без представленных публично доказательств попыталась привязать Россию.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский МИД отреагировал на намерение Эстонии закрыть все пограничные переходы с Россией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва сначала проверит достоверность этой информации, однако уже назвала возможный шаг Таллина проявлением агрессивной русофобии. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что подобные решения не способствуют нормализации отношений между соседними странами.