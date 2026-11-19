Закрытие границы с Россией может спровоцировать рост безработицы в Нарве. Под угрозой окажутся транспортные предприятия, гостиницы, рестораны и другие местные компании, заявил председатель правящей фракции Plaan B в Нарвском горсобрании Антон Николаев в беседе с «Известиями».

По словам политика, прекращение движения через погранпункты лишит заказов компании, которые до сих пор занимались перевозками грузов в Россию. В этом секторе работают многие жители Нарвы и уезда Ида-Вирумаа. Кроме того, раньше люди, ожидавшие пересечения границы по несколько часов или даже сутки, пользовались городскими кафе и ресторанами, покупали товары и останавливались в гостиницах. С прекращением пограничного движения этот поток посетителей иссякнет.

«Это сильно ударит по бизнесу кафе, ресторанов и гостиниц. Так что здесь, я думаю, тоже намечается серьёзная безработица», — утверждает Николаев.

Ранее парламент Эстонии поддержал инициативу о закрытии пограничных переходов с Россией. За соответствующее предложение правительству проголосовали 37 депутатов. Против выступили два парламентария, ещё 36 не участвовали в голосовании. Документ предусматривает обращение к кабинету министров с требованием закрыть временную контрольную линию между двумя государствами.