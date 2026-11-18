Парламент Эстонии поддержал инициативу о закрытии пограничных переходов с Россией. За соответствующее предложение правительству проголосовали 37 депутатов, сообщает телерадиокомпания ERR.

Против выступили два парламентария, ещё 36 не участвовали в голосовании. Документ предусматривает обращение к кабинету министров с требованием закрыть временную контрольную линию между двумя государствами.

При этом решение Рийгикогу само по себе не означает немедленного прекращения пропуска через границу. Окончательное решение об ограничениях должно принять правительство Эстонии.

Ранее министр иностранных дел республики Маргус Цахкна объявил о планах закрыть автомобильные погранпереходы с Россией с 1 декабря. Речь идёт о пунктах пропуска в Нарве, Койдуле и Лухамаа. По информации ERR, железнодорожное грузовое сообщение через Нарву пока предполагается сохранить.