Лидеры малочисленного народа сето потребовали от властей Эстонии компенсаций на случай закрытия границы с Россией. Они опасаются, что прекращение пограничного сообщения ударит по местному бизнесу, снизит доходы жителей и спровоцирует отток населения из приграничных районов. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR.

Совет старейшин Конгресса сето направил обращение премьер-министру Эстонии Кристену Михалу с требованием разработать меры финансовой поддержки волости Сетомаа. Представители общины подчеркнули, что закрытие погранпереходов затронет не только предпринимателей, но и весь регион. Сокращение экономической активности, по их мнению, приведёт к падению покупательной способности населения и ограничит возможности местных властей обеспечивать жителей необходимыми услугами.

«Мы считаем, что если необходимо закрыть пограничные переходы из-за угроз безопасности, это решение должно незамедлительно сопровождаться разработкой и реализацией пакета компенсаций», — говорится в обращении.

Особое недовольство у представителей сето вызвало отсутствие консультаций с местным населением. По их словам, власти не обсуждали с Советом старейшин возможное закрытие границы, а жители Сетомаа узнали о планах правительства из СМИ. Авторы обращения настаивают, что любые решения, затрагивающие жизнь на исторической территории народа, включая пересечение российско-эстонской границы и вопросы выдачи паспортов, должны согласовываться с представителями общины.

При этом лидеры сето подчёркивают, что понимают необходимость обеспечения национальной безопасности. Однако они напоминают, что местные жители и предприниматели уже участвуют в финансировании оборонных мероприятий. Кроме того, Сетомаа остаётся единственной волостью уезда Выру, которая не получает компенсации за размещение оборонной инфраструктуры по программе поддержки Нурсипалу.

Поводом для обращения стали планы Эстонии с 1 декабря закрыть все автомобильные погранпереходы с Россией. О намерении правительства 15 ноября сообщил глава МИД республики Маргус Цахкна. Причиной в Таллине назвали попытку диверсии против оборонного предприятия Threod Systems, в организации которой эстонские власти обвиняют российские спецслужбы. Окончательные условия и продолжительность ограничений ещё предстоит определить правительству.

Сето исторически проживают на территориях нынешней эстонской волости Сетомаа и Печорского района Псковской области. Представители этой этнокультурной общности традиционно исповедуют православие и сохраняют собственный язык и обычаи. По разным оценкам, в Эстонии насчитывается от нескольких тысяч до примерно десяти тысяч сето.

Ранее Life.ru сообщал о многометровых очередях на границе Эстонии и России. После объявления планов Таллина у перехода между Нарвой и Ивангородом скопилось около 500 человек, некоторые путешественники были вынуждены ждать проверки на холоде по несколько часов. Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения Эстонии в причастности Москвы к диверсионной деятельности, назвав их голословными. Ситуация вызвала реакцию и в соседней Литве. Её президент Гитанас Науседа не исключил аналогичных ограничений со стороны Вильнюса, если власти сочтут это необходимым для обеспечения безопасности.