Кремль полностью отверг обвинения Эстонии в причастности России к попытке диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, после которой Таллин объявил о намерении закрыть границу с РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления эстонских властей голословными и не подкреплёнными доказательствами.

«Подобные обвинения мы слышим не только из Таллина, мы слышим их и из других европейских столиц. Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, никакой аргументации — ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословны», — заявил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Москва не принимает подобные обвинения и категорически с ними не согласна. Российская сторона полностью отрицает причастность к диверсионной деятельности, которую ей приписывают европейские государства.

Поводом для заявления стала ситуация вокруг эстонского оборонного предприятия Threod Systems, выпускающего беспилотники. В ночь на 14 ноября неизвестные попытались устроить пожар и взрыв на территории компании в посёлке Виймси неподалёку от Таллина. По данным эстонских правоохранителей, злоумышленники пытались разбить окна здания и проникнуть внутрь с горючей жидкостью. Сотрудникам охраны удалось предотвратить нападение. Никто не пострадал, серьёзного ущерба производству причинено не было.

После инцидента глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о планах закрыть все сухопутные пункты пропуска на границе с Россией с 1 декабря. Министр объяснил эту меру необходимостью защитить национальную безопасность и ограничить возможности для предполагаемых диверсий.

Сейчас между странами действуют три пограничных перехода — Нарва, Лухамаа и Койдула. Они работают с ограничениями. Эстонским властям ещё предстоит определить окончательный порядок закрытия и продолжительность возможных ограничений.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Эстонии объявил о закрытии границы с Россией с 1 декабря из-за предполагаемой диверсии на оборонном предприятии. В Таллине заявили, что этот шаг должен стать ответом на действия, которые эстонские власти связывают с российскими спецслужбами.