Эстония, намереваясь закрыть все пограничные переходы с Россией, фактически возводит новую стену между государствами. Подобные решения, как показывает история, не приносили ничего хорошего их инициаторам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля категорически отверг утверждения эстонских властей о причастности Москвы к диверсионной деятельности. По его словам, подобные заявления регулярно звучат не только из Таллина, но и из других европейских столиц, и они всегда голословны.

«Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, аргументации, ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословны», — подчеркнул Песков.