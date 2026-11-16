Песков: Эстония строит новую стену, закрывая границу с Россией
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Эстония, намереваясь закрыть все пограничные переходы с Россией, фактически возводит новую стену между государствами. Подобные решения, как показывает история, не приносили ничего хорошего их инициаторам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля категорически отверг утверждения эстонских властей о причастности Москвы к диверсионной деятельности. По его словам, подобные заявления регулярно звучат не только из Таллина, но и из других европейских столиц, и они всегда голословны.
«Все эти заявления не имеют под собой никакой основы, аргументации, ни доказательств, ничего. Они абсолютно голословны», — подчеркнул Песков.
Ранее Life.ru сообщал, что Эстония намерена полностью закрыть границу с Россией с 1 декабря. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна связал предстоящее ограничение движения с предполагаемой диверсией против местного оборонного предприятия. В Таллине заявили о причастности российских спецслужб к инциденту и объявили о подготовке соответствующих мер.