Президент Литвы Гитанас Науседа не исключил, что страна может принять меры, подобные эстонским, если попытки Москвы «дестабилизировать» ситуацию в регионе продолжатся. Об этом он сказал журналистам, комментируя планы Эстонии закрыть автомобильные пункты пропуска с Россией с 1 декабря, сообщает LRT.

Науседа назвал решение Таллина понятным, но напомнил, что Литва — транзитная страна для Калининграда. По его словам, если попытки «российской дестабилизации» продолжатся, Вильнюс будет рассматривать ответные меры.

Министр обороны Робертас Каунас отдельно заявил, что Литва оценивает ситуацию с безопасностью и может принять дополнительные меры, если подобные инциденты произойдут на её территории. Он также сообщил, что усиленную охрану границы с Калининградской областью продлили до конца ноября.

Напомним, Эстония объявила о закрытии границы с Россией с 1 декабря. Причиной она назвала предполагаемую диверсию против местного оборонного предприятия. Полиция задержала восьмерых человек — все они граждане Латвии. Однако эстонские власти утверждают, что подозреваемые якобы работали на спецслужбы РФ.