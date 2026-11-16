Пользователи из Эстонии высказались в соцсетях о решении собственных властей закрыть границу с Россией. По их мнению, подобные действия вызывают лишь смех. Решение закрыть автомобильные КПП с РФ с 1 декабря было принято после попытки поджога военного завода в Таллине восемью жителями Латвии.

«Латыши виноваты, а закрыть границу надо с Россией? Логика вышла из чата», — написал один из пользователей.

«Это же латыши, они через Псков к нам приезжают, чтобы поджигать эти сарайчики с эстонскими цехами по сборке деталек с алиэкспресс», — высказался другой эстонец.

Другие комментаторы усомнились в версии о попытке поджога и предположили, что происшествие могли организовать сами эстонские спецслужбы, чтобы потом всё списать на Москву и спокойно ввести новые ограничения. Пользователь с ником Ари Ша написал в соцсети, что даже если диверсантов не было, то их власти Эстонии запросто придумают.

Также многие сошлись во мнении, что очередная провокация и меры против России преследуют цель нарушить перегооврный процесс по Уркаине и опять сделать Моску виноватой «не пойми в чём». И, наконец, комментатор под именем Станислав Пупкевич выразил мнение, что Эстония просто не хочет пускать своих граждан в РФ, чтобы те не смогли увидеть, как хорошо в России и как плохо в странах ЕС.

«Пропаганда сыпется, как трухлявое полено», — написал он, высказавшись о постоянном накручивании эстонскими властями тезисов о «плохой и отстающей» России.

Напомним, Эстония намерена с 1 декабря закрыть все пограничные пункты пропуска на границе с Россией после предполагаемой диверсии против местного оборонного предприятия. Москву обвинили в участии её разведки в провокации. По делу задержали восемь человек, проживающих в Латвии. Эстонская полиция безопасности считает, что нападение было организовано по указанию Главного разведывательного управления России.