Около 500 человек застряли в очереди на границе России и Эстонии
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Около 500 человек скопились на границе России и Эстонии после заявления Таллина о предстоящем закрытии пограничных переходов. Люди часами ожидают проверки на мосту между Нарвой и Ивангородом, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на путешественников.
Около 500 человек застряли в очереди на границе России и Эстонии. Видео © SHOT
Ажиотаж начался накануне, а к утру в списках ожидающих насчитывалось уже около полутысячи человек. Пограничники пропускают небольшие группы — примерно по 20–25 человек в час. Из-за этого прибывшие после 10–12 часов рискуют не успеть пройти контроль до закрытия КПП.
Очевидцы жалуются на продолжительные досмотры и дополнительные проверки. Некоторых путешественников, по их словам, направляют на отдельные беседы с сотрудниками пограничной службы.
Напряжённость усиливают конфликты из-за очередности прохода. Нкоторые местные жители заранее записываются в списки, появляются у границы утром и проходят раньше тех, кто провёл на холоде всю ночь.
Сейчас пункты пропуска работают по сокращённому графику — с 07:00 до 19:00. Поэтому люди опасаются, что после введения новых ограничений поездки к родственникам и возвращение домой станут значительно сложнее.
Ранее Life.ru сообщал о намерении Эстонии полностью закрыть границу с Россией с 1 декабря. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна связал решение с попыткой поджога предприятия по производству беспилотников Threod Systems. Эстонские правоохранители заявили о задержании восьми подозреваемых и предполагаемой причастности российской разведки к организации нападения.