Около 500 человек скопились на границе России и Эстонии после заявления Таллина о предстоящем закрытии пограничных переходов. Люди часами ожидают проверки на мосту между Нарвой и Ивангородом, несмотря на холодную погоду. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на путешественников.

Около 500 человек застряли в очереди на границе России и Эстонии. Видео © SHOT

Ажиотаж начался накануне, а к утру в списках ожидающих насчитывалось уже около полутысячи человек. Пограничники пропускают небольшие группы — примерно по 20–25 человек в час. Из-за этого прибывшие после 10–12 часов рискуют не успеть пройти контроль до закрытия КПП.

Очевидцы жалуются на продолжительные досмотры и дополнительные проверки. Некоторых путешественников, по их словам, направляют на отдельные беседы с сотрудниками пограничной службы.

Напряжённость усиливают конфликты из-за очередности прохода. Нкоторые местные жители заранее записываются в списки, появляются у границы утром и проходят раньше тех, кто провёл на холоде всю ночь.

Сейчас пункты пропуска работают по сокращённому графику — с 07:00 до 19:00. Поэтому люди опасаются, что после введения новых ограничений поездки к родственникам и возвращение домой станут значительно сложнее.