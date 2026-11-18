Мэр эстонской Нарвы призвал ограничить въезд из Латвии вместо России
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Планы эстонских властей закрыть погранпереход с Россией вызвали критику мэра Нарвы Яана Тоотса. Он предупредил о гуманитарных и экономических последствиях такого шага, а также напомнил о нарушениях со стороны Латвии, сообщает телерадиокомпания ERR.
«Яан Тоотс заявил, что уже связался с министром внутренних дел и намерен представить ему свои аргументы», — говорится в материале.
Вопрос также обсудили на заседании руководства Центристской партии, где Тоотс занимает пост заместителя председателя.
Мэр предложил в случае закрытия российской границы применить аналогичные меры к Латвии. По его словам, последние случаи незаконного пересечения границы были связаны именно с этой страной.
Кроме того, Тоотс обратил внимание на гуманитарные связи между Россией и Эстонией. Он также предупредил о рисках для занятости в Нарве — часть горожан работает в пограничной и таможенной службах.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД Эстонии Маргус Цахкна объявил о намерении закрыть пограничные пункты с Россией. Эстонское внешнеполитическое ведомство также представило эту меру как план правительства.
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