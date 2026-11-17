Эстония объявила о намерении закрыть пограничные переходы с Россией, но объяснить российским дипломатам обоснованность такого решения не смогла. В Москве возникли вопросы к поспешности выводов Таллина и причинам столь серьёзных ограничений. Об этом РИА «Новости» сообщил временный поверенный в делах России в Эстонии Камран Абилов.

По словам дипломата, российское посольство обратило внимание на заявления эстонских официальных лиц после того, как глава МИД республики Маргус Цахкна объявил о планах прекратить работу пограничных переходов с 1 декабря. Абилов отметил, что возникшие вопросы российская сторона изложила непосредственно представителям внешнеполитического ведомства Эстонии во время встречи в понедельник.

«Поспешность выводов, к которым пришли эстонские власти, и анонсированные некоторыми официальными лицами в этой связи решения вызывают у посольства ряд вопросов», — заявил представитель российского посольства.

Однако получить содержательные разъяснения по поводу планируемых ограничений дипломатам не удалось. По словам Абилова, эстонская сторона не смогла ответить на поставленные вопросы, несмотря на то что они касались непосредственно объявленных властями республики решений.

«Ответов по существу во внешнеполитическом ведомстве предоставить не смогли», — подчеркнул дипломат.

Ранее Life.ru рассказывал, как Дмитрий Песков отреагировал на планы Эстонии закрыть границу с Россией. Представитель Кремля сравнил подобные ограничения с возведением новой стены между соседними государствами и напомнил, что история не раз показывала бесперспективность такой политики. Кроме того, Песков отверг обвинения Таллина в причастности Москвы к предполагаемой диверсии на оборонном предприятии.