МИД России вызвал временного поверенного Эстонии из-за закрытия границы
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Временный поверенный в делах Эстонии вызван в МИД России в связи с решением Таллина закрыть пропускные пункты на границе с РФ. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство Эстонии утвердило закрытие автомобильных погранпереходов с Россией с 1 декабря. Решение затронет как автомобилистов, так и пешеходов. В Таллине объяснили его соображениями национальной безопасности.