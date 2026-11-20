Жителям Эстонии не стоит рассчитывать на открытие границы с Россией через шесть месяцев. Об этом заявил глава МВД республики Игорь Таро.

«Никто не должен рассчитывать на то, что пересечение границы будет вновь осуществляться так же свободно, как раньше», — подчеркнул министр.

Таро призвал граждан не воспринимать установленный шестимесячный срок как гарантию возобновления работы контрольно-пропускных пунктов. Особенно это касается тех, кто собирается отправиться в Россию и надеется вернуться домой привычным маршрутом после истечения ограничений.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на той же пресс-конференции пояснил, что пограничные переходы останутся закрытыми до изменения ситуации с безопасностью. Через полгода правительство лишь оценит обстановку и решит, есть ли основания пересматривать действующие ограничения.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Эстонии утвердило закрытие автомобильных погранпереходов с Россией с 1 декабря. Решение затронет как автомобилистов, так и пешеходов. В Таллине объяснили его соображениями национальной безопасности.

Против закрытия границы ранее выступил мэр Нарвы Яан Тоотс. Он предупредил, что ограничения осложнят поездки жителей приграничного города к родственникам в России.