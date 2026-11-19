Министерство внутренних дел Литвы подготовило план усиления охраны границы с Калининградской областью. На отдельных участках собираются установить физические заграждения и дополнительные средства наблюдения. Об этом сообщил глава ведомства Мартинас Кателинас.

По словам министра, речь идёт о барьерах, оснащённых камерами и тепловизорами. Сейчас на некоторых участках пограничники используют только видеонаблюдение. Однако устанавливать заборы по всей протяжённости границы Вильнюс не планирует, поскольку это потребовало бы неоправданных расходов.

При разработке проекта пришлось учитывать особенности местности. В отличие от границы с Белоруссией, литовско-российский рубеж проходит в том числе по реке Неман, другим водоёмам и Куршской косе. Поэтому использовать одинаковые инженерные решения на всех участках невозможно.

План подготовила Государственная пограничная служба Литвы. Для его реализации потребуется дополнительное финансирование, но точную сумму Кателинас не назвал. Он выразил надежду, что необходимые средства удастся найти.

Ранее командующий литовской армией Раймундас Вайкшнорас предложил заменить постоянное патрулирование наиболее уязвимых участков физическими барьерами. По его словам, присутствие военных на границе обходится дорого и отвлекает личный состав от боевой подготовки.

Напомним, ещё 7 октября Life.ru сообщал о решении Литвы направить до 100 военнослужащих к границе с Калининградской областью. Военные приступили к совместному патрулированию с пограничниками, а власти республики объяснили усиление охраны превентивными мерами. Позднее срок их пребывания несколько раз продлевали, последний раз — до конца ноября.

Ещё в августе литовское правительство одобрило создание дополнительных инженерных заграждений у границ с Россией и Белоруссией. В рамках программы стоимостью около 50 миллионов евро до 2030 года предусмотрено обустройство рвов шириной до 150 метров на отдельных участках. Кроме того, число специальных площадок для хранения противотанковых препятствий решили увеличить с 27 до 50.

На фоне усиления пограничной инфраструктуры Литва также проводит военные тренировки. В октябре Life.ru рассказывал о масштабных учениях «Бастион Перкунаса / Чёрный ястреб» в западной части страны. Около двух тысяч участников отрабатывали реагирование на диверсии, охрану важных объектов, подавление условных беспорядков и введение комендантского часа.