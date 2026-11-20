Ограничения на границе с Россией могут быть частью политической стратегии Таллина, направленной на усиление напряжённости с Москвой. Такую оценку NEWS.ru дал военный эксперт Василий Дандыкин.

По его мнению, решение эстонских властей связано с позицией Евросоюза. Эксперт считает, что таким образом Таллин стремится продемонстрировать угрозу со стороны России и получить дополнительные аргументы для обвинений в возможной агрессии.

«Это политический манёвр. С одной стороны, там хотят насолить России. С другой стороны — сказать: „Смотрите, мы закрываем границы, потому что РФ в любой момент может на нас напасть“», — заявил Дандыкин.

Военный эксперт также обратил внимание на последствия ограничений для жителей самой Эстонии. По его словам, от решения могут пострадать торговля и туристическая сфера, а также русскоязычные граждане, составляющие значительную часть населения страны.

Дандыкин предположил, что нынешняя антироссийская политика балтийских государств со временем может измениться. Он также напомнил об исторических событиях периода Второй мировой войны и выразил мнение, что отношение к России в регионе ещё может стать менее конфронтационным.