«Им нужно себя законопатить»: Захарова предупредила Эстонию об ответе России на закрытие границы
Захарова предупредила Эстонию об ответных мерах России после закрыти границы
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Россия примет ответные политико-дипломатические меры в случае закрытия Эстонией погранпереходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат назвала действия Таллина продолжением русофобской политики и сравнила ограничения с возведением нового железного занавеса под предлогом мнимой угрозы с Востока. По её выражению, эстонским властям, видимо, нужно себя полностью «законопатить».
«В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов», — подчеркнула Захарова.
Ранее Life.ru сообщал, что правительство Эстонии окончательно утвердило закрытие автомобильных погранпереходов с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут три КПП: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино.
Против закрытия границы ранее выступил мэр Нарвы Яан Тоотс. Он предупредил, что решение осложнит поездки местных жителей к родственникам в России и создаст дополнительные проблемы для приграничного города.
Больше новостей о международных отношениях — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.