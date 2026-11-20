Россия примет ответные политико-дипломатические меры в случае закрытия Эстонией погранпереходов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат назвала действия Таллина продолжением русофобской политики и сравнила ограничения с возведением нового железного занавеса под предлогом мнимой угрозы с Востока. По её выражению, эстонским властям, видимо, нужно себя полностью «законопатить».

«В случае реализации этих планов со стороны Таллина наша страна предпримет необходимые ответные политико-дипломатические меры для обеспечения своих национальных интересов», — подчеркнула Захарова.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство Эстонии окончательно утвердило закрытие автомобильных погранпереходов с Россией с 1 декабря. Ограничения затронут три КПП: Нарва — Ивангород, Койдула — Куничина Гора и Лухамаа — Шумилкино.

Против закрытия границы ранее выступил мэр Нарвы Яан Тоотс. Он предупредил, что решение осложнит поездки местных жителей к родственникам в России и создаст дополнительные проблемы для приграничного города.