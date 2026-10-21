На границе России и Эстонии предупредили о больших очередях в дни каникул

На российско-эстонской границе в период предстоящих школьных каникул могут образоваться значительные очереди. Задержки ожидаются как в Ивангороде Ленинградской области, так и в эстонской Нарве. Об этом предупредило Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

Причиной возможных заторов станет увеличение пассажиропотока на фоне продолжительного досмотра со стороны эстонских пограничных и таможенных служб.

«В связи с предстоящими школьными каникулами Санкт-Петербургская таможня ожидает увеличение пассажиропотока через МАПП Ивангород. Однако с учетом длительного проведения контроля эстонскими государственными органами возможно образование значительных очередей как в Ивангороде, так и на эстонской стороне в Нарве», — заявил начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников.

По его словам, некоторые путешественники уже не успевают пересечь границу до закрытия эстонского пункта пропуска Нарва-1 и вынуждены ждать его открытия на следующий день.

Кроме того, с 25 октября изменится время пропуска через российско-эстонскую границу. Это связано с переходом Эстонии на зимнее время и действующими ограничениями графика работы эстонских КПП Нарва-1, Койдула и Лухамаа.

С указанной даты пересечение границы через Ивангород для пешеходов, а также через Куничину Гору и Шумилкино для граждан и транспорта будет осуществляться с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В СЗТУ уточнили, что российские таможенные посты продолжат работать круглосуточно. При этом граждан, прошедших контроль на эстонской стороне около 20:00, пропустят на российскую территорию и после окончания указанного периода.