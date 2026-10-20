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Регион
Опубликовано 20 октября, 16:38

В Эстонии призвали отобрать у Шрёдера госнаграду за визит к Путину

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

В Эстонии вновь предложили лишить бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера ордена Креста земли Марии I класса. Поводом стало его участие в праздновании дня рождения президента России Владимира Путина. Об этом сообщает эстонское гостелерадио ERR.

Инициатором обращения выступил депутат Европарламента Рихо Террас. Его предложение поддержали ещё четыре евродепутата и 26 членов эстонского парламента — Рийгикогу. Авторы инициативы считают, что встреча Шрёдера с российским лидером противоречит политике европейских государств в отношении Москвы.

По мнению Терраса, личное участие бывшего канцлера ФРГ в праздновании дня рождения Путина стало проявлением поддержки российского руководства. Политик назвал такое поведение неприемлемым на фоне продолжающегося конфликта на Украине.

В обращении также напомнили о давних связях Шрёдера с российскими энергетическими компаниями. После ухода с поста канцлера он участвовал в проектах «Северный поток» и «Северный поток — 2», а также занимал руководящие должности в структурах «Роснефти».

Орден Креста земли Марии I класса Шрёдер получил в 2000 году из рук президента Эстонии Леннарта Мери. Награду ему вручили за вклад в развитие отношений между двумя государствами, в том числе за поддержку интеграции Эстонии в Евросоюз и НАТО.

Это уже не первая попытка отобрать у немецкого политика эстонскую государственную награду. В апреле 2022 года Урмас Рейнсалу обращался с аналогичным предложением к тогдашнему президенту республики Алару Карису. Однако Шрёдер сохранил орден.

Эстонское законодательство позволяет президенту отозвать государственную награду, если последующее поведение награждённого признают несовместимым с её вручением.

Шрёдер с плюшевым котом и русским именем на куртке растрогал немцев после поездки в Москву
Шрёдер с плюшевым котом и русским именем на куртке растрогал немцев после поездки в Москву

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера к себе домой на день рождения. Бывший канцлер Германии приехал в Москву по делам компании «Глобус» и первоначально не планировал встречу с российским президентом. Позднее Кремль опубликовал фотографии политиков.

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Наталья Демьянова
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