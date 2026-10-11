Шрёдер с плюшевым котом и русским именем на куртке растрогал немцев после поездки в Москву

Супруга бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера Со Ён Шрёдер-Ким опубликовала в соцсетях фотографию с мужем в фирменных куртках торговой сети Globus, на которых их имена написаны по-русски. Снимок, сделанный во время посещения гипермаркета в Москве, вызвал положительную реакцию немецких подписчиков, некоторые из которых поблагодарили супругов за поездку в Россию.

На фотографии Шрёдер держит большого плюшевого кота с угрюмой мордочкой. Супруги позируют в одинаковых куртках с символикой торговой сети, а за их спинами видны вывески магазина.

«В одном из супермаркетов мы заметили этого милого котика — с очаровательно угрюмым выражением мордочки, хотя на самом деле он совершенно миролюбивый. Мне очень хотелось сразу забрать с собой эту подушку-обнимашку, но, к сожалению, она оказалась слишком большой», — написала Шрёдер-Ким.

Супруга политика также пожелала подписчикам спокойных выходных. В ответ пользователи из Германии оставили доброжелательные комментарии. Некоторые отдельно отметили визит Шрёдера в Москву, назвав его примером сохранения дружеских отношений и дипломатических контактов между странами.

Один из комментаторов выразил мнение, что Германии повезло с бывшим канцлером, который, по его словам, по-прежнему умеет заниматься дипломатией.

Визит Шрёдера связан с его новой работой в российской сети «Глобус». В начале октября политик вошёл в наблюдательный совет компании «Гиперглобус», где будет участвовать в разработке стратегии развития бизнеса.

Ранее Life.ru сообщал, что Владимир Путин пригласил Герхарда Шрёдера к себе домой на день рождения 7 октября. Бывший канцлер прибыл в Москву по делам торговой сети «Глобус» и первоначально не планировал встречаться с российским президентом. Узнав о приезде политика, Путин пригласил его в гости, а Кремль позднее опубликовал фотографии их встречи.