Путин принял экс-премьера ФРГ Шрёдера дома в день рождения 7 октября

Немецкий политик приехал в Москву по делам компании «Глобус» и первоначально не планировал визит к российскому лидеру. О его прибытии президент узнал утром из сообщений СМИ, после чего пригласил к себе домой. На обнародованных кадрах Путин и Шрёдер крепко пожимают друг другу руки возле русской печи.

Ранее Life.ru рассказывал о рабочей встрече Шрёдера с сотрудниками сети «Глобус» в Москве . Представители компании пояснили, что бывший канцлер приехал пообщаться с руководством и коллективом. В начале октября он вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса», где займётся стратегическим развитием бизнеса в России.

Владимир Путин и бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер много лет поддерживают личные дружеские отношения, сложившиеся ещё в период, когда Шрёдер возглавлял Правительство ФРГ в 1998–2005 годах. При нём российско-германские связи активно развивались, в том числе в энергетике, а после ухода с поста канцлера Шрёдер вошёл в руководство проектов, связанных с «Северным потоком» и «Роснефтью». Он неоднократно приезжал в Россию, встречался с Путиным и после 2022 года, оставаясь одним из немногих крупных немецких политиков, сохранявших прямой контакт с российским президентом. Сам Путин публично называл Шрёдера человеком, с которым у него сложились тёплые личные отношения, и вспоминал, в частности, поездку на его день рождения в Германию.