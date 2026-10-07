Из большой политики — в гипермаркеты: Зачем Шрёдер снова приехал в Москву

В сети «Глобус» назвали рабочей встречу Герхарда Шрёдера с сотрудниками компании в Москве. В пресс-службе ритейлера ТАСС пояснили, что бывший канцлер Германии приехал для общения с руководством и коллективом.













О новой должности Шрёдера стало известно в начале октября. Life.ru писал, что бывший канцлер вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса» и займётся стратегическим развитием сети в России. Владелец компании Томас Брух тогда отмечал его опыт взаимодействия с российской политической и экономической средой.

«Глобус» — международная сеть продуктовых гипермаркетов немецкого происхождения, история которой началась в 1828 году с небольшой лавки Франца Бруха в Санкт-Венделе. В России компания работает с 2006 года, когда открыла первый гипермаркет в Щёлкове; по данным самой сети, сейчас в стране действует 20 гипермаркетов, два магазина формата «Глобус Лавка» и логистический центр. Российский «Глобус» развивает собственное производство — пекарни, кулинарию, мясные и рыбные цеха — и предлагает около 70 тысяч товарных позиций.