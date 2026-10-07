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Регион
Опубликовано 7 октября, 19:57

Из большой политики — в гипермаркеты: Зачем Шрёдер снова приехал в Москву

В «Глобусе» назвали рабочей встречу Шрёдера с сотрудниками компании

Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Обложка © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов

Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Обложка © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов

В сети «Глобус» назвали рабочей встречу Герхарда Шрёдера с сотрудниками компании в Москве. В пресс-службе ритейлера ТАСС пояснили, что бывший канцлер Германии приехал для общения с руководством и коллективом.

  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
  • Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов
    Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов

Рабочая встреча Герхарда Шрёдера с сотрудниками «Глобус» в Москве. Фото © Telegram / «Глобус» сеть гипермаркетов

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О новой должности Шрёдера стало известно в начале октября. Life.ru писал, что бывший канцлер вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса» и займётся стратегическим развитием сети в России. Владелец компании Томас Брух тогда отмечал его опыт взаимодействия с российской политической и экономической средой.

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«Глобус» — международная сеть продуктовых гипермаркетов немецкого происхождения, история которой началась в 1828 году с небольшой лавки Франца Бруха в Санкт-Венделе. В России компания работает с 2006 года, когда открыла первый гипермаркет в Щёлкове; по данным самой сети, сейчас в стране действует 20 гипермаркетов, два магазина формата «Глобус Лавка» и логистический центр. Российский «Глобус» развивает собственное производство — пекарни, кулинарию, мясные и рыбные цеха — и предлагает около 70 тысяч товарных позиций.

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Юлия Сафиулина
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