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Регион
Опубликовано 2 октября, 10:10
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Экс-канцлер Германии получил новую работу в России

Экс-канцлер Германии Шрёдер займётся развитием Globus в России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошёл в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», управляющего сетью гипермаркетов Globus в России. Он будет участвовать в общем руководстве компанией и стратегическом развитии бизнеса на российском рынке.

Решение о назначении Шрёдера приняло общее собрание участников компании 2 октября. В «Гиперглобусе» уточнили, что экс-канцлер будет также содействовать долгосрочному планированию деятельности сети.

Владелец ООО «Гиперглобус» Томас Брух объяснил назначение необходимостью усилить экспертную поддержку компании. По его словам, Шрёдер обладает многолетним опытом участия в политической и экономической жизни России.

Немецкая компания Globus ищет площадки в России для расширения сети магазинов
Немецкая компания Globus ищет площадки в России для расширения сети магазинов

Сам бывший канцлер заявил, что считает важным сохранение экономических связей и инвестиций в РФ.

«Важно, чтобы такие предприниматели, как Томас Брух, и такие компании, как „Гиперглобус“, продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию», — отметил Шрёдер.

ООО «Гиперглобус» управляет российскими магазинами Globus. В январе 2025 года компания формально вышла из состава немецкой Globus Holding, при этом у российского и немецкого бизнеса сохранились общие акционеры. По данным РБК, к концу 2025 года сеть насчитывала 22 торговые точки в восьми российских регионах.

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Ранее Life.ru сообщал, что Герхард Шрёдер приезжал в Москву в июне 2026 года. Тогда немецкий телеканал NTV не называл точную цель поездки экс-канцлера.

Больше новостей о бывшем канцлере ФРГ — в разделе «Герхард Шрёдер» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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