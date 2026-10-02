Экс-канцлер Германии получил новую работу в России

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер вошёл в наблюдательный совет ООО «Гиперглобус», управляющего сетью гипермаркетов Globus в России. Он будет участвовать в общем руководстве компанией и стратегическом развитии бизнеса на российском рынке.

Решение о назначении Шрёдера приняло общее собрание участников компании 2 октября. В «Гиперглобусе» уточнили, что экс-канцлер будет также содействовать долгосрочному планированию деятельности сети.

Владелец ООО «Гиперглобус» Томас Брух объяснил назначение необходимостью усилить экспертную поддержку компании. По его словам, Шрёдер обладает многолетним опытом участия в политической и экономической жизни России.

Сам бывший канцлер заявил, что считает важным сохранение экономических связей и инвестиций в РФ.

«Важно, чтобы такие предприниматели, как Томас Брух, и такие компании, как „Гиперглобус“, продолжали поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию», — отметил Шрёдер.

ООО «Гиперглобус» управляет российскими магазинами Globus. В январе 2025 года компания формально вышла из состава немецкой Globus Holding, при этом у российского и немецкого бизнеса сохранились общие акционеры. По данным РБК, к концу 2025 года сеть насчитывала 22 торговые точки в восьми российских регионах.

Ранее Life.ru сообщал, что Герхард Шрёдер приезжал в Москву в июне 2026 года. Тогда немецкий телеканал NTV не называл точную цель поездки экс-канцлера.