Немецкая компания Globus ищет площадки в России для расширения сети магазинов

Немецкий Globus рассматривает расширение в России сразу в двух форматах: крупных гипермаркетов и небольших магазинов с кафе и готовой едой. О поиске площадок газете «Известия» рассказали источники, знакомые с планами сети. Руководитель отдела корпоративных коммуникаций компании Виктория Кутузова подтвердила, что приоритетом остаётся Московский регион.

По сведениям собеседников издания, ретейлер подбирает участки в радиусе 300 километров от столицы под гипермаркеты площадью 16–20 тысяч квадратных метров. Параллельно тестируется «Глобус Лавка»: вторую точку площадью 150 квадратных метров открыли 28 сентября на Арбате. Масштабировать формат компания намерена после выбора успешной модели.

Источники связывают планы со снижением долгов и накоплением свободных средств. К концу 2025 года у российского оператора сети, ООО «Гиперглобус», было 3,7 млрд рублей на счетах и 8,9 млрд на краткосрочных депозитах. Последний показатель вырос за год на 78%, с 2023-го — более чем вдвое. Заёмные средства сократились на 34,6%, до 11,7 млрд рублей, примерно вдвое относительно 2023 года.

Выручка оператора за 2025 год увеличилась на 5%, до 165,6 млрд рублей, чистая прибыль — на 12%, до 7,4 млрд. Сеть насчитывала 22 магазина в восьми регионах с совокупной торговой площадью 212,6 тысячи квадратных метров. Первый российский гипермаркет открылся в Щёлкове в 2006 году.