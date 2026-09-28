Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:57

«Почему мы должны идти навстречу?» В ГД оценили перспективу возвращения Nestle в РФ

Депутат Чепа считает маловероятным возвращение Nestle в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing

Пока Швейцария сохраняет антироссийские санкции, рассчитывать на возвращение местных активов под контроль Nestlé преждевременно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«В плане решения каких-то частных вопросов это возможно, но в сегодняшней ситуации вряд ли. Почему мы должны идти навстречу?» — заявил парламентарий.

Nestlé сократит ассортимент на Украине из-за проблем с логистикой
Nestlé сократит ассортимент на Украине из-за проблем с логистикой

Он подчеркнул, что российская сторона не отнимала собственность компании: речь идёт о временной мере. Nestlé получала значительные доходы от работы в России, поэтому заинтересованному в нашем рынке концерну следует добиваться изменения позиции собственного правительства.

Депутат отметил, что в Швейцарии активно обсуждают отмену ограничений против Москвы, однако дальше разговоров дело пока не продвинулось. Поэтому перспективы компании зависят не только от решений российских властей, но и от действий Берна.

«Галя, у нас отмена!» У «Ашана» сорвалась сделка по продаже российской «дочки»
«Галя, у нас отмена!» У «Ашана» сорвалась сделка по продаже российской «дочки»

Напомним, 17 сентября Владимир Путин передал российские активы Nestle во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». При этом компания сообщила о продолжении работы в полном объёме. Позднее Швейцария подключила дипломатические каналы, чтобы помочь концерну вернуть контроль над бизнесом.

Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Швейцария
  • Санкции против России
  • Госдума
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar