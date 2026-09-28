«Почему мы должны идти навстречу?» В ГД оценили перспективу возвращения Nestle в РФ
Депутат Чепа считает маловероятным возвращение Nestle в Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / testing
Пока Швейцария сохраняет антироссийские санкции, рассчитывать на возвращение местных активов под контроль Nestlé преждевременно. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«В плане решения каких-то частных вопросов это возможно, но в сегодняшней ситуации вряд ли. Почему мы должны идти навстречу?» — заявил парламентарий.
Он подчеркнул, что российская сторона не отнимала собственность компании: речь идёт о временной мере. Nestlé получала значительные доходы от работы в России, поэтому заинтересованному в нашем рынке концерну следует добиваться изменения позиции собственного правительства.
Депутат отметил, что в Швейцарии активно обсуждают отмену ограничений против Москвы, однако дальше разговоров дело пока не продвинулось. Поэтому перспективы компании зависят не только от решений российских властей, но и от действий Берна.
Напомним, 17 сентября Владимир Путин передал российские активы Nestle во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент». При этом компания сообщила о продолжении работы в полном объёме. Позднее Швейцария подключила дипломатические каналы, чтобы помочь концерну вернуть контроль над бизнесом.
Больше новостей о ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.