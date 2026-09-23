Nestlé сократит ассортимент на Украине из-за проблем с логистикой

Nestlé сократит ассортимент продукции на Украине из-за проблем со складами и логистикой. Об этом сообщил генеральный директор компании на Украине и в Молдавии Роман Янович.

По его словам, производители всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда не могут обеспечить стабильную доставку полного ассортимента в каждый магазин. В результате компании приходится оставлять в продаже прежде всего наиболее востребованные позиции.

Янович назвал логистику одной из самых болезненных тем для бизнеса. Сбои затрагивают как склады, так и дальнейшее распределение продукции по торговым сетям.

Ранее Life.ru писал, что McDonald’s на Украине временно сократил меню из-за сбоев с поставками. В компании тогда предупреждали, что набор доступных блюд может отличаться от ресторана к ресторану. Причиной назывались задержки в логистике, возникающие на фоне продолжительных воздушных тревог. Сеть заявляла, что будет возвращать позиции по мере стабилизации снабжения.