В СДПГ потребовали исключить Шрёдера после визита к Путину

Окружная организация Социал-демократической партии Германии в Верхнем Пфальце единогласно поддержала требование вновь начать процедуру исключения бывшего канцлера Герхарда Шрёдера из СДПГ. Поводом стал в том числе его недавний визит к президенту России Владимиру Путину.

Инициативу поддержали делегаты окружного съезда партии. Они призвали федеральное руководство СДПГ юридически проверить последние действия Шрёдера и запустить новое партийное разбирательство.

Председатель окружной организации Каролин Вагнер заявила, что близкие отношения экс-канцлера с российским президентом, по мнению авторов инициативы, противоречат основополагающим ценностям социал-демократов и вредят репутации партии.

Новый виток дискуссии начался после поездки Шрёдера в Москву. Кремль сообщал, что бывший канцлер Германии присутствовал на праздновании 74-летия Владимира Путина 7 октября. Российский лидер пригласил его к себе после того, как узнал о приезде политика из сообщений СМИ.

При этом само голосование окружной организации ещё не означает исключения Шрёдера из СДПГ. Для этого необходимо отдельное партийное разбирательство, исход которого заранее не определён.

Подобная процедура уже предпринималась после начала конфликта на Украине. В 2023 году партийные арбитражные органы решили, что оснований для санкций против Шрёдера недостаточно, и он сохранил членство в СДПГ.

Ранее Life.ru сообщал, что встреча Шрёдера с Владимиром Путиным в Москве вызвала резкую критику ряда немецких политиков. Представители «Зелёных» тогда обвинили бывшего канцлера в ущербе интересам Германии и Европы. Сам Шрёдер на протяжении многих лет подвергается критике в ФРГ за тесные связи с Россией и продолжает выступать за сохранение диалога с Москвой.