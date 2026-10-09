Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Поездка экс-главы немецкого правительства вызвала резкую критику со стороны ряда политиков Германии, пишет Bild.

Представительница партии «Зелёных» Катрин Гёринг-Эккардт назвала поступок Шрёдера «позором для Германии» и «предательством Европы». Свою реакцию она опубликовала в соцсети X.

Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман также выступила с резкими словами в адрес бывшего канцлера. Она назвала его «самым наглым пенсионером Германии» и заявила о «несравненном позоре».

Глава социального крыла ХДС Деннис Радтке отдельно раскритиковал Шрёдера из-за его поездки в Москву. Политик сопоставил визит с тем, что экс-канцлер ранее ссылался на состояние здоровья, объясняя невозможность выступить перед парламентской следственной комиссией.

Шрёдер приехал в российскую столицу в том числе по деловым вопросам. С начала сентября он входит в наблюдательный совет российской дочерней структуры немецкой торговой группы Globus.

В Кремле сообщили, что Путин пригласил бывшего канцлера на личную встречу после того, как узнал о его нахождении в Москве. Шрёдер также присутствовал на праздновании дня рождения российского лидера.