Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве
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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Поездка экс-главы немецкого правительства вызвала резкую критику со стороны ряда политиков Германии, пишет Bild.
Представительница партии «Зелёных» Катрин Гёринг-Эккардт назвала поступок Шрёдера «позором для Германии» и «предательством Европы». Свою реакцию она опубликовала в соцсети X.
Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман также выступила с резкими словами в адрес бывшего канцлера. Она назвала его «самым наглым пенсионером Германии» и заявила о «несравненном позоре».
Глава социального крыла ХДС Деннис Радтке отдельно раскритиковал Шрёдера из-за его поездки в Москву. Политик сопоставил визит с тем, что экс-канцлер ранее ссылался на состояние здоровья, объясняя невозможность выступить перед парламентской следственной комиссией.
Шрёдер приехал в российскую столицу в том числе по деловым вопросам. С начала сентября он входит в наблюдательный совет российской дочерней структуры немецкой торговой группы Globus.
В Кремле сообщили, что Путин пригласил бывшего канцлера на личную встречу после того, как узнал о его нахождении в Москве. Шрёдер также присутствовал на праздновании дня рождения российского лидера.
Герхард Шрёдер в течение года уже не раз оказывался в центре дискуссии о возможном диалоге России и Европы. В мае Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал бывшего канцлера предпочтительной кандидатурой для переговоров между Москвой и Евросоюзом. В октябре Шрёдер вновь приехал в российскую столицу, но уже по рабочим вопросам. Life.ru сообщал, что бывший канцлер вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса», а 7 октября провёл в Москве встречу с руководством и сотрудниками «Глобуса».
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