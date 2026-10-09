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Регион
Опубликовано 9 октября, 13:47

Шрёдер подвергся критике в Германии за встречу с Путиным в Москве

Обложка © ТАСС / Gregor Fischer / AP

Обложка © ТАСС / Gregor Fischer / AP

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным. Поездка экс-главы немецкого правительства вызвала резкую критику со стороны ряда политиков Германии, пишет Bild.

Представительница партии «Зелёных» Катрин Гёринг-Эккардт назвала поступок Шрёдера «позором для Германии» и «предательством Европы». Свою реакцию она опубликовала в соцсети X.

Депутат Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман также выступила с резкими словами в адрес бывшего канцлера. Она назвала его «самым наглым пенсионером Германии» и заявила о «несравненном позоре».

Глава социального крыла ХДС Деннис Радтке отдельно раскритиковал Шрёдера из-за его поездки в Москву. Политик сопоставил визит с тем, что экс-канцлер ранее ссылался на состояние здоровья, объясняя невозможность выступить перед парламентской следственной комиссией.

Шрёдер приехал в российскую столицу в том числе по деловым вопросам. С начала сентября он входит в наблюдательный совет российской дочерней структуры немецкой торговой группы Globus.

В Кремле сообщили, что Путин пригласил бывшего канцлера на личную встречу после того, как узнал о его нахождении в Москве. Шрёдер также присутствовал на праздновании дня рождения российского лидера.

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Герхард Шрёдер в течение года уже не раз оказывался в центре дискуссии о возможном диалоге России и Европы. В мае Life.ru сообщал, что Владимир Путин назвал бывшего канцлера предпочтительной кандидатурой для переговоров между Москвой и Евросоюзом. В октябре Шрёдер вновь приехал в российскую столицу, но уже по рабочим вопросам. Life.ru сообщал, что бывший канцлер вошёл в наблюдательный совет «Гиперглобуса», а 7 октября провёл в Москве встречу с руководством и сотрудниками «Глобуса».

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Дарья Денисова
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